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Земельные участки в Банкя, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Банкя, Болгария
Земельные участки
Банкя, Болгария
Площадь 3 630 м²
Bestay Property presents a large plot of land with ready documents and a building permit – p…
€1,27 млн
в месяц
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