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Коммерческая недвижимость в Банкя, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Банкя, Болгария
Коммерческая
Банкя, Болгария
Площадь 24 100 м²
 Bestay Property presents a great investment opportunity at a reasonable price located in Ba…
Цена по запросу
в месяц
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