  2. Болгария
  3. Ахелой
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом в Ахелое, Болгария

Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с частичным ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$58,946
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
