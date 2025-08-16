Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Болгария
  2. Болгария
  3. Ахелой
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Ахелое, Болгария

квартиры-студии
4
однокомнатные
23
двухкомнатные
18
трехкомнатные
3
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ в…
$93,196
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
