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Квартиры с видом на море в Ахелое, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 77 м²
Этот великолепный апартамент с одной спальней, расположенный на 7-м этаже комплекса, подарит…
$123,978
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Hayat
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
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