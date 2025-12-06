Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Ахелой
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Ахелое, Болгария

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в комплексе …
$121,832
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
