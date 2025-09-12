Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Бразилия
  3. Санта-Катарина
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Санта-Катарине, Бразилия

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Бразилия
Таунхаус 3 комнаты
Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Флорианополис, штат Санта Катарина, самое комфортное и безопасное место во всей Бразилии. …
$200,000
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Portugues
