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Отели в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Бразилия

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 74 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Отель 74 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
2-спальная квартира с видом на море. Продается в самом сердце Ипанемы. Эта современная кварт…
$761,226
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Отель 993 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Отель 993 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 44
Кол-во ванных комнат 44
Площадь 993 м²
Количество этажей 4
44-комнатный отель на продажу, 1000 м2 - Копакабана Откройте для себя этот роскошный отель,…
$1,93 млн
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