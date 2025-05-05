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Жильё в Petropolis, Бразилия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Itaipava, Бразилия
Дом 4 спальни
Itaipava, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Красивый деревянный загородный дом рядом Петрополис на продажу с бассейном и большой лот До…
$211,487
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Параметры недвижимости в Petropolis, Бразилия

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