  2. Бразилия
  3. Баия
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Баии, Бразилия

1 объект найдено
HOUSE FOR RENT в Sitio do Conde, Бразилия
HOUSE FOR RENT
Sitio do Conde, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
FOR RENT: A house in Sítio do Conde, north coast of Bahia (180 km from Salvador Internationa…
$413
в месяц
НДС
