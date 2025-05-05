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Жильё в Армасане-дусе-Бузиусе, Бразилия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Армасан-дус-Бузиус, Бразилия
Дом 4 спальни
Армасан-дус-Бузиус, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Роскошный 4-спальный дом на продажу с видом на море и бассейном в Бузиосе Дом: Дом располо…
$795,095
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