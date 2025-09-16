Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Босния и Герцеговина
  3. Приедор
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Приедоре, Босния и Герцеговина

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ в Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ
Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
Площадь 21 000 м²
Готовый бизнес Экологически ответственная компания по управлению отходами (пластик, бумаж…
$3,86 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти