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Коммерческая недвижимость в Laktasi, Босния и Герцеговина

1 объект найдено
Сельская ферма туристических услуг имени Трешњев гай в Laktasi, Босния и Герцеговина
Сельская ферма туристических услуг имени Трешњев гай
Laktasi, Босния и Герцеговина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Это отреставрированная сельская ферма, с двумя лесами (один хвойный, другой дуб и бук), двум…
€260,000
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