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Жильё в Ilidza Municipality, Босния и Герцеговина

1 объект найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Binjezevo, Босния и Герцеговина
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Binjezevo, Босния и Герцеговина
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Selling this stunning, modern and very spacious house (400m² approx) which would be an ideal…
€550,000
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Параметры недвижимости в Ilidza Municipality, Босния и Герцеговина

недорогая
элитная
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