Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Босния и Герцеговина
  3. Федерация Боснии и Герцеговины
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Федерации Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Local community Avenija Kralja Tomislava, Босния и Герцеговина
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Local community Avenija Kralja Tomislava, Босния и Герцеговина
Площадь 50 000 м²
Представляем девелоперский проект. земля с проектом солнечных (фотоэлектрических) электро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти