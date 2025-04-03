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Производственные здания в Город Приедор, Босния и Герцеговина

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ в Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ
Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
Площадь 21 000 м²
Продаётся экологически ответственная компания по управлению отходами (пластик, бумажная и ка…
$3,40 млн
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