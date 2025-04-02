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Производственные здания в Мостар, Босния и Герцеговина

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1 объект найдено
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, БОСНИЯ в Local community Cernica-Santiceva, Босния и Герцеговина
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, БОСНИЯ
Local community Cernica-Santiceva, Босния и Герцеговина
Площадь 50 000 м²
Продаётся земля с проектом солнечных (фотоэлектрических) электростанций мощностью 3-10 МВт с…
Цена по запросу
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