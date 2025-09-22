Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Житковичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Аренда квартир на сутки в Житковичах ул.Приозерная 11 в Житковичи, Беларусь
Аренда квартир на сутки в Житковичах ул.Приозерная 11
Житковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартиры на сутки в Житковичах ул.Фрунзе 52а в Житковичи, Беларусь
Квартиры на сутки в Житковичах ул.Фрунзе 52а
Житковичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
