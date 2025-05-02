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Дома с садом в Жодино, Беларусь

коттеджи
5
4 объекта найдено
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается незавершенное капитальное строение в  городе Жодино!                    51 км от М…
$49,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического кирпича в г.Жодино,…
$118,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается дом с комфортной планировкой в городе Жодино. Расположен в обжитом коттеджном райо…
$86,800
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