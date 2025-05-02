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Дома с гаражом в Жодино, Беларусь

коттеджи
5
8 объектов найдено
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического кирпича в г.Жодино,…
$118,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 132 м²
Большой и уютный дом с коммуникациями и техникой ❤️ Откройте для себя мир комфорта и уюта с …
$143,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 158 м²
Уютный, просторный дом со всеми коммуникациями в Жодино ❤️ Просторный дом со всеми удобствам…
$110,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 163 м²
Просторный дом в Жодино ждет своих хозяев! Предлагаем вашему вниманию двухэтажный дом общей …
$180,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается дом с комфортной планировкой в городе Жодино. Расположен в обжитом коттеджном райо…
$86,800
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 343 м²
Жодино. Лысая гора. Уникальный дом, который состоит из двух автономных частей, что позволяет…
$350,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается просторный 4-х уровневый дом в г. Жодино. Фундамент- блоки, стены -кирпич, крыша- …
$148,888
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