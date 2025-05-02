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Коттеджи с бассейном в Жодино, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 343 м²
Жодино. Лысая гора. Уникальный дом, который состоит из двух автономных частей, что позволяет…
$350,000
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