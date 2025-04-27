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Магазины в Жлобинском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 1 097 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 1 097 м²
Жлобин, Беларусь
Площадь 1 097 м²
Количество этажей 2
Торговое помещение расположено в центре города Жлобин, по адресу: мкр-н 16, здание Торгового…
$1,000,000
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Магазин 420 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 420 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Этаж 2/2
Продажа торгового помещения (офиса)  в классическом архитектурном стиле (внутренняя отделка …
$140,000
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