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Продажа офисных помещений в Жлобинском районе, Беларусь

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коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 301 м² в Жлобин, Беларусь
Офис 301 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 14
Площадь 301 м²
Этаж 3/3
Представляем Вашему вниманию коммерческое помещение с хорошей окупаемостью в восточной части…
$126,281
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