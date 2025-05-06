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Дома с бассейном в Ждановичах, Беларусь

коттеджи
7
2 объекта найдено
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$149,000
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