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Дома с садом в Ждановичах, Беларусь

коттеджи
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9 объектов найдено
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается бревенчатый дом с еще одним домом на территории и 2-мя гаражами. Адрес: д. Жданови…
$270,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 26 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная, 2007 года постро…
$65,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Срочно ! Продаётся дом в ближайшем пригороде Минска в а.г. Ждановичи. Уникальное расположени…
$199,900
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается светлый и уютный дом в Ждановичах. Прекрасное расположение дома: на горке, соседи …
$230,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом находится  в непосредственной близости от аг. Ждановичи, СТ Криничанка. Дом готов для кр…
$98,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$455,000
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