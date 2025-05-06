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Коттеджи с садом в Ждановичах, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$455,000
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