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Кафе и рестораны в Ждановичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
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