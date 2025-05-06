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Производственные здания в Ждановичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
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1 объект найдено
Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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