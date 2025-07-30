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Склады в Жабинковском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 69 м² в Жабинка, Беларусь
Склад 69 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Здание склада и здание специализированное розничной торговли в собственность в городе Жабинк…
$110,000
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