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Дома с гаражом в Зельвенский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Кремяницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Кремяницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в д. Саморовичи по ул. Болотная, недалеко от города Зельва (9 км). Дом 1995г.п…
$2,500
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