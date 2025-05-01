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Дома с террасой в Заславле, Беларусь

коттеджи
4
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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