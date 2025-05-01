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Дома с садом в Заславле, Беларусь

коттеджи
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5 объектов найдено
Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$99,500
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 151 м²
Дом с террасой просторный, уютный с мебелью и бытовой техникой. Ухоженный участок, баня, бес…
Цена по запросу
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$89,000
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