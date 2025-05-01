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Дома с гаражом в Заславле, Беларусь

коттеджи
4
5 объектов найдено
Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 121 м²
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 251 м²
Ваш новый дом это место для счастья наполненное теплом и любовью. Дом, где особая энергетика…
$165,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$99,500
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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