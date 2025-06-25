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Коттеджи с гаражом в Заславле, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 264 м²
Коттедж в 14 км от МКАД ❤️ Отличный коттедж, полностью готовый к проживанию – идеальное реше…
$175,000
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