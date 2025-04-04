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Дома с гаражом в Загородский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Загородский сельский Совет, Беларусь
Дом
Загородский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Хутор возле д. Вяз, Пинский р-н. Для различного вида деятельности, как домик в деревне с пос…
$12,900
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