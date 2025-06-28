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Дома в Ельском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ремезовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ремезовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся одноэтажный деревянный дом в деревне Бовгорка Ельского района по улице Павлика Мор…
$4,590
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Параметры недвижимости в Ельском районе, Беларусь

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