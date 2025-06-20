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Склады в Вороновском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 14 м² в Вороново, Беларусь
Склад 14 м²
Вороново, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 14 м²
Этаж 1/1
Продается склад с отличными возможностями для бизнеса в г. п. Вороново! Идеальное коммерческ…
$84,000
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