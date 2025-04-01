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Коммерческая недвижимость в Витебский район, Беларусь

1 объект найдено
Здание комплексное в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Здание комплексное
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 841 м²
Количество этажей 2
Продается с аукциона здание комплексное, двухэтажное, кирпичное по адресу: Витебская область…
$33,223
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