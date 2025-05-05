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Дома с садом в Вилейке, Беларусь

коттеджи
3
2 объекта найдено
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся отличный готовый дом в Вилейке! ❤️ Продается теплый и уютный дом в красивом, живоп…
$21,500
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Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом с участком недалеко от Вилейского водохранилища ❤️ Небольшой бревенчатый дом, расположен…
$33,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
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