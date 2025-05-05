Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вилейка
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Вилейке, Беларусь

коттеджи
3
4 объекта найдено
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся отличный готовый дом в Вилейке! ❤️ Продается теплый и уютный дом в красивом, живоп…
$21,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 163 м²
Продаётся просторный дом в городе Вилейка. Ровный участок в 9 соток. Статус земли - ПНВ.  Пл…
$49,000
Оставить заявку
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 80 м²
Стильный современный дом в хорошем районе г. Вилейка ❤️ Продается современный дом  в г.Вилей…
$84,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти