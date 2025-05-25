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Магазины в Вилейском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 178 м² в Вилейка, Беларусь
Магазин 178 м²
Вилейка, Беларусь
Площадь 178 м²
Этаж 1/1
Продам торговое место площадью 0.2676 га земли, что является весьма привлекательным предложе…
$17,000
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