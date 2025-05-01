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Коммерческая недвижимость в Вилейском районе, Беларусь

Куренецкий сельский Совет
3
5 объектов найдено
Коммерческое помещение 330 м² в Вилейка, Беларусь
Коммерческое помещение 330 м²
Вилейка, Беларусь
Площадь 330 м²
Продаётся административно-хозяйственное здание 329,6 м2.  Г. Вилейка, ул. Красноармейская, д…
$45,000
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Производство 2 073 м² в Куренец, Беларусь
Производство 2 073 м²
Куренец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 2 073 м²
Этаж 1/1
В продаже уникальный объект для Вашего бизнеса.   пять капитальных строений на территории з…
$99,000
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Коммерческое помещение 2 073 м² в Куренец, Беларусь
Коммерческое помещение 2 073 м²
Куренец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 2 073 м²
Этаж 1/1
В продаже уникальный объект для Вашего бизнеса.   пять капитальных строений на территории з…
$99,000
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Коммерческое помещение 231 м² в Любань, Беларусь
Коммерческое помещение 231 м²
Любань, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 231 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание административно-хозяйственное 230,9 м2 в аг. Любань, Вилейский р-н. В 2020 …
$30,000
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Коммерческое помещение 2 073 м² в Куренец, Беларусь
Коммерческое помещение 2 073 м²
Куренец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 2 073 м²
Этаж 1/1
В продаже уникальный объект для Вашего бизнеса.   пять капитальных строений на территории з…
$99,000
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