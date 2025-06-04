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Квартиры с гаражом в Волковыске, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Волковыск, Беларусь
Квартира
Волковыск, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается доля дома, полностью изолированная, в хорошем месте. Состояние хорошее, можно засе…
$20,900
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