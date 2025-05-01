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Дома с бассейном в Узде, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 138 м²
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
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