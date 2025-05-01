Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Узда
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Узде, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 101 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный блочный дом,обложенный кирпичом, со всеми…
$69,000
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
Оставить заявку
Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти