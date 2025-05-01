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Дома с гаражом в Узде, Беларусь

6 объектов найдено
Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж 5 комнат в Узда, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Дом 5 комнат в Узда, Беларусь
Дом 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Великолепный дом в тихом районе города Узда, на улице Труса, ожидает своего нового владельца…
$77,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается уютный дом в живописном месте г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцкому нап…
$59,000
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 135 м²
Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом 1986 года постройки, общей площадью 89…
$95,500
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Дом в Узда, Беларусь
Дом
Узда, Беларусь
Площадь 193 м²
ДОМ        Представляем вашему вниманию просторный кирпичный дом со всеми удобствами 2010 го…
$147,500
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