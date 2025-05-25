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Квартиры с гаражом в Узде, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Светлая трёхкомнатная квартира станет отличным выбором для тех, кто ценит пространство, удоб…
$46,500
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