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Склады в Узденском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
14
магазины
3
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1 объект найдено
Склад 622 м² в Королёво, Беларусь
Склад 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
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