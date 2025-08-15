Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Уваровичи
  4. Жилая

Жильё в Уваровичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Уваровичи, Беларусь
Дом
Уваровичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Предлагаем Вашему вниманию уникальное предложение!Продается уютный частный дом на просторном…
$20,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти