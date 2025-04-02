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Дома с садом в Толочинский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Славновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Славновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Просторный дом с участком 25 соток ❤️Это идеальное место для тех, кто мечтает о неспешной за…
$3,990
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Параметры недвижимости в Толочинский район, Беларусь

с гаражом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов